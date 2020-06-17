Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Pençe-Kartal'ın ardından Pençe-Kaplan harekâtında, Suriye'de...
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Pençe-Kartal'ın ardından Pençe-Kaplan harekatında, Suriye'de ve Libya'da devam eden harekatlarda milletimizin sinesinden yükselen istiklal sancağını dalgalandıran, terörle çetin bir mücadele veren kahraman ordumuza muvaffakiyetler diliyorum.
17.06.2020 12:28 | Son Güncelleme: 17.06.2020 13:27
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Pençe-Kartal'ın ardından Pençe-Kaplan harekatında, Suriye'de ve Libya'da devam eden harekatlarda milletimizin sinesinden yükselen istiklal sancağını dalgalandıran, terörle çetin bir mücadele veren kahraman ordumuza muvaffakiyetler diliyorum." - ANKARA
Kaynak: İHA