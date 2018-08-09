Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Orduluların Yüreğine Su Serpti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sel felaketi yaşayan Ordu'yu ziyaret ederek, "Selden, afetten zarar gören bütün vatandaşlarımız rahat olsunlar. Devlet olarak ne gerekiyorsa gereğini yapacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara'dan Ordu-Giresun Havaalanına gelerek, Ordu'da selden etkilenen yerleri gezerek yetkililerden bilgi aldı. Ünye'de Samsun-Ordu, yolunda yıkılan köprüyü de ziyaret eden Fuat Oktay, Orduluların içlerini rahat tutması gerektiğini ifade ederek devlet olarak ne gerekiyorsa yapılacağını söyledi.

"Vatandaşlarımız rahat olsun, ne gerekiyorsa gereğini yapacağız"

Vatandaşların içlerini rahat tutması gerektiğini dile getiren Fuat Oktay, "Vatandaşlarımız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın geçmiş olsun dileklerini iletiyorum. Sel anı başladığından beri cumhurbaşkanımız da konuyu yakinen takip ediyor. İlgili bakanlarımız da konuyla ilgileniyor. Olmasını arzu etmediğimiz bir olay oldu. Yoğun bir yağış meydana geldi. Ünye başta olmak üzere Fatsa, Perşembe, Çaybaşı ve İkizce ilçelerinde yoğun yağış etkili oldu. Bu gece başlayan yeni yağışların yarın öğlene kadar devam edeceğini öğrendik. Gerekli tüm tedbirler alındı ama kapasitenin çok üstünde olan yağış nedeniyle bazı yerlerde mahsur kalan vatandaşlar vardı, vatandaşlarımızın tamamı heyelan dolayısıyla kurtarılmış durumda. Tekstil fabrikasında da 165 tüm ekiplerimizin seferberliğiyle kurtarıldı. Fatsa ve Perşembe ilçelerinde bulunan mevsimlik fındık işçilerinin de her türlü tahliye işlemleri gerçekleştirildi. Tüm bu olayların içerisinde herhangi bir can kaybının olmaması bizi sevindirmiştir. Şu anda 2 vatandaşımız ameliyata alınmış durumda onlara da acil şifalar diliyorum. Ön hasar çalışmaları devam ediyor. Ev ve iş yerleri ve fındık üreticilerinde hasarlar mevcut. Hasar çalışmalarının tamamlanmasını bekliyoruz. Selden, afetten zarar gören bütün vatandaşlarımız rahat olsunlar. Devlet olarak ne gerekiyorsa gereğini yapacağız" diye konuştu.

"Bütün mevsimlik tarım işçilerinin tamamına ulaşıldı"

Mevsimlik tarım işçilerinin tamamına ulaşıldığının altını çizen Oktay, şunları söyledi:

"İlk andan itibaren de konuyu yakinen takip ediyoruz. Cumhurbaşkanımız da bizleri talimatlandırmış durumda. Hiçbir vatandaşımız açta, açıkta herhangi bir şeye ihtiyacı olacak şekilde ortada kalmayacak. Ufak tefek heyelan olan köylerde de çalışmalarımız devam ediyor. Bütün köylerle de iletişim halindeyiz. Herhangi bir yerde ne sebeple olursa olsun ulaşılamayan birileri varsa güvenlik güçleriyle ya da valilikle irtibat kurarsa her türlü yardımı anında ulaştıracak durumdayız. Yıkılan köprülerimiz var. Sahil yolundaki köprüde tek yön açık. Diğer yönde çalışmalar devam ediyor. Derenin içerisine dönük 3 hasarlı köprümüz daha var. Orada da çalışmalarımız devam ediyor. Ne gerekiyorsa yapıyor olacağız. Yağmur, şiddetli olarak devam ediyor. Herkesin tedbirli olmasını istiyoruz. İlgili tüm birimlerimiz hareket halinde. Herhangi bir şey olursa hemen müdahale edeceğiz. Mevsimlik işçilerin tamamına ulaşılmış durumda. Bizdeki bilgiler bu noktada. Farklı bir şey olursa da tüm birimlerimiz açık. Anında ulaşabilecek durumdayız. Ama şu anda herkese ulaşılmış durumda. Mevcut bilgilerimiz bu durumda. Herkese geçmiş olsun diyorum."

Oktay, Ünye'deki incelemelerin ardından diğer ilçeleri ziyaret ederek hasarları yerinde gözlemledi. - ORDU