Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Öğrenci evleri ve yurtlarının zamanında FETÖ gibi dini...
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Öğrenci evleri ve yurtlarının zamanında FETÖ gibi dini...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Öğrenci evleri ve yurtlarının zamanında FETÖ gibi dini istismar eden örgütlere adam yetiştirme işlevi gördüğü tecrübesinden hareketle, çocuklarımızın bu tür muhtemel yapıların eline düşmemesi için Diyanet Vakfı aracılığıyla son 2 yılda 51 öğrenci yurdu...

29.11.2019 10:42 | Son Güncelleme: 29.11.2019 10:47
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Öğrenci evleri ve yurtlarının zamanında FETÖ gibi dini istismar eden örgütlere adam yetiştirme işlevi gördüğü tecrübesinden hareketle, çocuklarımızın bu tür muhtemel yapıların eline düşmemesi için Diyanet Vakfı aracılığıyla son 2 yılda 51 öğrenci yurdu daha açılarak yurt sayısı 70'e çıkarılmıştır" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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