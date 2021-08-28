Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Nevşehir'de konuştu Açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti'nin 20. kuruluş yıl dönümünü geride bıraktığını hatırlatarak, geçen bu süreçte vesayetçiler, darbeciler ve terörle örülen zincirlerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde birer birer kırıldığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti'nin 20. kuruluş yıl dönümünü geride bıraktığını hatırlatarak, geçen bu süreçte vesayetçiler, darbeciler ve terörle örülen zincirlerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde birer birer kırıldığını belirtti.

Çeşitli programlara katılmak üzere Nevşehir'e gelen Oktay, AK Parti İl Teşkilatınca düzenlenen Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) yerleşkesindeki restoranda partililerle bir araya geldi.

Oktay, buradaki konuşmasında, Türkiye'nin, terör yuvalarını kuruturken ülkenin dört bir yanında büyük yatırımları, mega eserleri hayata geçirdiğini vurgulayarak, "Sınırlarımızın dışından bize saldıran hainler birer birer yok edilince, inlerini sınırın 200 kilometre ötesine kurdular. 200 değil 500 kilometre öteye de kursanız Türkiye'den kaçış yok. Ne yaptık? MİT ve silahlı kuvvetlerimizin operasyonuyla orada inlerine girdik ve yok ettik. Bundan sonra da enselerinde olmaya devam edeceğiz." dedi.

Kabil'de yaşanan terör saldırısında hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılar acil şifa dileyen Oktay, Afgan halkının barış, huzur ve istikrarına katkı sağlamak için Afganistan'da bulunan kahraman Mehmetçiğin, son süreçte 1129 sivil vatandaşın tahliyesini sağladığını kaydetti.

Kendilerine tevdi edilen görevi başarıyla yerine getiren güvenlik güçlerinin Türkiye'ye geri dönüşlerinin sürdüğünü ifade eden Oktay, "Hem ülkemize dönen askerlerimizin güvenliğini hem de düzensiz göçe karşı sınırlarımızın güvenliğini çelikten irademizle korumaya devam edeceğiz." diye konuştu.

"Cumhuriyet tarihinin ihracat rekorunu kırdık"

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele sürecinde, dünyanın en güçlü ekonomileri daralırken Türkiye'nin üretim rekoru kırdığını dile getiren Oktay, şöyle konuştu:

"Gelişmiş ülke ekonomilerinin bile daraldığı 2020 yılını pozitif bir büyüme oranıyla kapattık, 2021 yılının ilk çeyreğinde yüzde 7'lik ekonomik büyüme kaydettik. İhracatta yılın ilk yarısını rekorla kapatmıştık. Temmuzda ihracat yüzde 10 artışla 16,4 milyar dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu tutar bugüne kadar gerçekleşen en yüksek temmuz ihracatıdır. Böylece son 12 aylık ihracatımızda 200 milyar dolar hedefimizi yakaladık ve cumhuriyet tarihinin ihracat rekorunu kırdık. Bu çıtayı daha da yukarıya taşıyacağız. Salgının ekonomide açtığı yaraları sarmak için canla başla çalışırken güneyimizde ve kuzeyimizde doğal afetlerle de mücadele etmek durumunda kaldık."

Türkiye'nin manipülasyonlar, kur oyunları ve ambargolarla durdurulmaya çalışıldığını kaydeden Oktay, Türkiye'nin ise bu duruma yeni pazarlara, yeni işbirliklerine açılarak cevap verdiğini söyledi.

"Yolumuza birlik beraberlik içinde devam edeceğiz"

Türkiye'nin, Akdeniz'de, ana karaya hapsetmeye çalışıldığını ancak Türkiye'nin sahada ve masada dengeleri değiştirerek, mavi vatanda egemenliği perçinlediğini ifade etti.

Türkiye'nin bugünlere millet ile ele ele verilerek edilen mücadele ile geldiğini kaydeden Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yolumuza birlik beraberlik içinde devam edeceğiz. Muhalefet yalanların peşinden gidedursun, biz yükselme peşindeyiz. Bir yabancı medya organını kendine rehber edinip, sonra rezil rüsva olan muhalefet liderinin düştüğü durum ortada, içler acısı. İngiltere savunma bakanına dayandırarak bir 'mülteci merkezi iftirası' ortaya atıldı. Ardından hem adı geçen İngiltere Savunma Bakanı bunu bizzat yalanladı hem de haberi yayınlayan BBC özür dileyerek haberi kaldırdı. Kılıçdaroğlu ise halen bir yalan haberin peşine takılmış sürükleniyor. Yalan siyasetini artık uluslararası boyuta taşıdı. Bir de yalanlarından dolayı kendilerine güvenen kalmamış olmalı ki, başörtüsünden dolayı 'bana güvenmiyorsanız Temel Karamollaoğlu'na güvenin' diyor. Bu yalancılara, koltuk değneği olarak yamanmaya çalışanlara milletimiz gereken cevabı verecektir. Tüm teşkilat mensuplarımıza sesleniyorum; bizim gerçekleri açıkça göstermediğimiz, kendi yaptıklarımızı tek tek anlatmadığımız her yerde, başkalarının yalanları ve çarpıtmaları yayılacaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan