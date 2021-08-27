Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Nevşehir'de

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Nevşehir'de turizm sektörünün temsilcileri ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Nevşehir'de turizm sektörünün temsilcileri ile bir araya geldi.

Çeşitli programlara katılmak üzere kente gelen Oktay, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kapadokya Alan Başkanlığını ziyaret ederek, Nevşehir Valisi ve alan başkanı İnci Sezer Becel'den bilgi aldı.

Oktay, buradaki konferans salonunda Kapadokya bölgesinde faaliyet gösteren turizm sektör temsilcileriyle de bir araya geldi.

Toplantı, basına kapalı gerçekleştirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan