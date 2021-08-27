Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Nevşehir'de

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, çeşitli ziyaretler için Nevşehir'e geldi.

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, çeşitli ziyaretler için Nevşehir'e geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel'i ziyaret etti. Valilikte şeref defterini imzalayan Oktay, ardından Vali Becel ve kent protokolüyle bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, kentteki çalışmalarla ilgili Vali Becel'den bilgi aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet Korkmazer