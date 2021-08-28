Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Nevşehir Belediyesi'nde
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Nevşehir Belediyesi'nde

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Nevşehir Belediyesi'nde
Habermetre - Haberler | Toplum

27-08-2021 23: 34: 56 64Bir dizi programlara katılmak üzere Nevşehir'e gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Nevşehir Belediyesi'ni ziyaret etti.

27-08-2021 23: 34: 56 64

Bir dizi programlara katılmak üzere Nevşehir'e gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Nevşehir Belediyesi'ni ziyaret etti.

Öğle saatlerinde Nevşehir'e gelen Oktay, ilk olarak Nevşehir'de Valiliği ziyaret ederek, Şeref Defteri'ni imzaladı ve Vali İnci Sezer Becel ile bir süre görüştü.

Cuma namazını Çiçekli Camisi'nde kılan Oktay, çıkışta vatandaşlara aşure dağıttı.

Oktay, camiden ayrıldığı sırada bir vatandaşın daveti üzerine, müstakil evin bahçesinde ev sahibi ve yakınlarıyla sohbet etti.

Ardından Belediye Caddesi'ndeki esnafı ziyaret eden Oktay, vatandaşlarla da görüştü. Oktay'a esnaf ziyaretleri sırasında Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran'da eşlik etti.

Oktay, Nevşehir Belediyesini ziyaretinde de Belediye Başkanı Mehmet Savran'dan çalışmaları hakkında bilgi aldı. Ziyarette Belediye Başkanı Savran, Oktay'a çini bir tabak hediye ederken Belediye Başkan Yardımcısı ve Nevşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Nafiz Dirikoç'ta Oktay'a 50 numaralı Nevşehir Belediyespor forması hediye etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, belediyeden çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, Orta Anadolu'nun en güzel şehirlerden Nevşehir'de olduklarını dile getirerek, kentte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Nevşehir'in, turizmin özellikle son yıllarda son derece ivme kazandığı illerden biri olduğunu vurgulayan Oktay, merkez ile birlikte 8 ilçesinin her birinin ayrı bir güzelliği olduğu söyledi.

Oktay, 9 bin yıllık geçmişe sahip Kapadokya'yı aynı hassasiyet ile koruyup geleceğe aynı güzellikleri taşımak istediklerini belirterek, "Onun için burada bütün Kapadokya bölgesinin korunması anlamında da bir alan başkanlığı belirlemiştik. Buranın turizm açısından hem çevre düzenlemesi olsun, ulaşımı olsun, turizmin çeşitlendirilmesi olsun birçok anlamda hizmetlerin daha güçlü geliyor olması, kaliteli geliyor olmasını sağlayalım diye Çanakkale'den sonra Türkiye'de ilan ettiğimiz ikinci bölgedir. Bu Nevşehir'e de bizim yönetim olarak bölgeye de turizme de verdiğimiz önemin bir işaretidir. " diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Nevşehir halkına selamını ileten Oktay, "İri olacağımızı, bir ve beraber olacağımızı, dayanışma içinde olacağımızı buradan bütün Türkiye'ye bir kez daha iletmek istiyorum. Gerek yangınlar gerekse sel afetinden sonra oluşturduğumuz birlik ve beraberliğin çözüme nasıl yansıdığını, bütün dünyanın bizi nasıl gıptayla izlediğini hep beraber gördük. Bunu ne yazık ki bazıları, muhalefet, özellikle de muhalefetin başı bunu sindirememiş olsa da bu Türkiye'nin bir güzelliği. Bunda muhalefetin de mutlu olmasında fayda var. " ifadelerini kullandı.

Kaynak: Habermetre

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