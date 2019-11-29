Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "MİT, Barış Pınarı Harekâtı'nda Türk Silahlı Kuvvetlerine...
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "MİT, Barış Pınarı Harekâtı'nda Türk Silahlı Kuvvetlerine...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "MİT, Barış Pınarı Harekatı'nda Türk Silahlı Kuvvetlerine askeri ve istihbari açıdan destek vermiş, operasyonda doğrudan rol oynamış ve sahadaki aktörlerle yapılan görüşmelerde diplomasi ayağına büyük katkı sağlayarak ülkemizin masadaki konumunu güçlendirmiştir.

29.11.2019 10:46 | Son Güncelleme: 29.11.2019 10:51
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "MİT, Barış Pınarı Harekatı'nda Türk Silahlı Kuvvetlerine askeri ve istihbari açıdan destek vermiş, operasyonda doğrudan rol oynamış ve sahadaki aktörlerle yapılan görüşmelerde diplomasi ayağına büyük katkı sağlayarak ülkemizin masadaki konumunu güçlendirmiştir." - ANKARA

Kaynak: İHA
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