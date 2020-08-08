Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Lübnan Meclis Başkanı ile görüştü Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Meclis Başkanı Nebih Berri ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Meclis Başkanı Nebih Berri ile görüştü. Fuat Oktay sosyal medya hesabı üzerinden görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, "Lübnan ziyaretimiz kapsamında Meclis Başkanı Sayın Nebih Berri ile bir araya geldik. Kendilerine desteklerimizi birkez daha yineledik" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA