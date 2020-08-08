Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Lübnan Cumhurbaşkanı Avn ile görüştü Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile görüştü.

Oktay, ziyaretiyle ilgili sosyal medya hesabından "Lübnan'da Cumhurbaşkanı Sayın Mişel Avn ile görüşüp Sayın Cumhurbaşkanımızın ve milletimizin taziyelerini ve geçmiş olsun dileklerini ilettik" ifadelerini kullanarak görüşmeye ilişkin fotoğraf paylaştı.

Öte yandan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından "Lübnan ile dayanışmamızı göstermek, dost ve kardeş Lübnan halkına destek olmak üzere Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay ile birlikte Beyrut'tayız" ifadelerini kullanarak, fotoğraf paylaştı.

Kaynak: DHA