Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay konuşma yaptığı esnada kürsüde fenalaştı
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay konuşma yaptığı esnada kürsüde fenalaştı

21.12.2020 12:45 | Son Güncelleme: 21.12.2020 12:51

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay konuşma yaptığı esnada kürsüde fenalaştı Tansiyon düşüklüğüne bağlı olarak fenalaştığı belirtilen Oktay, kısa bir süre sonra geri dönerek programı tamamladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay konuşma yaptığı esnada kürsüde fenalaştı

Tansiyon düşüklüğüne bağlı olarak fenalaştığı belirtilen Oktay, kısa bir süre sonra geri dönerek programı tamamladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay konuşma yaptığı esnada kürsüde fenalaştı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay konuşma yaptığı esnada kürsüde fenalaştı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay konuşma yaptığı esnada kürsüde fenalaştı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay konuşma yaptığı esnada kürsüde fenalaştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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