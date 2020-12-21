Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay konuşma yaptığı esnada kürsüde fenalaştı
21.12.2020 12:45 | Son Güncelleme: 21.12.2020 12:51
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay konuşma yaptığı esnada kürsüde fenalaştı Tansiyon düşüklüğüne bağlı olarak fenalaştığı belirtilen Oktay, kısa bir süre sonra geri dönerek programı tamamladı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay konuşma yaptığı esnada kürsüde fenalaştı
Tansiyon düşüklüğüne bağlı olarak fenalaştığı belirtilen Oktay, kısa bir süre sonra geri dönerek programı tamamladı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı