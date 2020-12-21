Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay konuşma yaptığı esnada kürsüde fenalaştı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay konuşma yaptığı esnada kürsüde fenalaştı Tansiyon düşüklüğüne bağlı olarak fenalaştığı belirtilen Oktay, kısa bir süre sonra geri dönerek programı tamamladı.