Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay KKTC'li Bakan Dursun Oğuz'u kabul etti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz'u kabul etti.
11.11.2019 22:02 | Son Güncelleme: 11.11.2019 22:02
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz'u kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, KKTC'de tarımsal üretimin artırılması, tarımsal sulama ve içme suyu projeleri konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.
Kaynak: AA