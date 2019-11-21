21.11.2019 17:08 | Son Güncelleme: 21.11.2019 17:08

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "(Kırgızistan ile) Yarın imzalanacak KEK Protokolü ve Eylem Planı ile kısa ve orta vadede atılabilecek adımları bir takvime bağlamış olduk. 76 maddeden oluşan bu Eylem Planı'nın hayata geçirilmesi ile sorunlar aşılacak ve yeni iş birliği alanları oluşturulacaktır."

Kaynak: AA