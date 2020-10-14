Oktay'dan, CHP'nin 'yolsuzluk' iddialarına tepki
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Oktay'dan, CHP'nin 'yolsuzluk' iddialarına tepki

14.10.2020 22:54 | Son Güncelleme: 14.10.2020 23:41
Oktay'dan, CHP'nin 'yolsuzluk' iddialarına tepki

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP Milletvekili Özgür Özel'in kendisine yönelik yolsuzluk iddialarına ilişkin, "İftiraya dayanan temelsiz iddiaların Türk devlet geleneğinde ve siyasetinde yeri olmadığı gibi bu tür tutumların milletimizde de...

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP Milletvekili Özgür Özel'in kendisine yönelik yolsuzluk iddialarına ilişkin, "İftiraya dayanan temelsiz iddiaların Türk devlet geleneğinde ve siyasetinde yeri olmadığı gibi bu tür tutumların milletimizde de hiçbir karşılığı yoktur" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, hakkındaki yolsuzluk iddialarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu ve Özel'in açıklamalarının talihsiz, ahlak sınırlarını zorlayıcı ve devlet geleneğine uygunsuz olduğunu ifade eden Oktay, açıklamaları taaccüple takip ettiğini bildirdi. Üstlendiği görevlerde attığı her imzanın hukukun, yasaların, Türk milletinin ve kamuoyunun takdirdirine açık olduğunu kaydeden Oktay, şu açıklamada bulundu: "İftiraya dayanan temelsiz iddiaların Türk devlet geleneğinde ve siyasetinde yeri olmadığı gibi bu tür tutumların milletimizde de hiçbir karşılığı yoktur. Bu çerçevede demokrasi ve devlet geleneğimizin üzerine hassasiyetle titremek, vazifemin bir parçası ve görev ahlakımın bir gereğidir. TBMM'nin ve halkımızın onay verdiği Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde devleti ve milleti şahsında temsil eden ve yetkilerini halkın hür iradesinden alan Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle Cumhurbaşkanı Yardımcılığını yürütüyor olmak, devlete ve millete hizmet etmek en büyük şereftir." 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Abdullah Yasin Güler

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