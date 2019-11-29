Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Kamuda büyük veri ve yapay zeka uygulamalarının etkin olarak...
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Kamuda büyük veri ve yapay zeka uygulamalarının etkin olarak...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Kamuda büyük veri ve yapay zeka uygulamalarının etkin olarak kullanımını sağlamak amacıyla Ulusal Yapay Zeka Stratejisinin bu yılın sonunda yayımlanması hedeflenmektedir.

29.11.2019 10:38 | Son Güncelleme: 29.11.2019 10:38
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Kamuda büyük veri ve yapay zeka uygulamalarının etkin olarak kullanımını sağlamak amacıyla Ulusal Yapay Zeka Stratejisinin bu yılın sonunda yayımlanması hedeflenmektedir."

Kaynak: AA
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