29.11.2019 10:38 | Son Güncelleme: 29.11.2019 10:38

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Kamuda büyük veri ve yapay zeka uygulamalarının etkin olarak kullanımını sağlamak amacıyla Ulusal Yapay Zeka Stratejisinin bu yılın sonunda yayımlanması hedeflenmektedir."

Kaynak: AA