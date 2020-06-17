Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ; "Kahraman ordumuza muvaffakiyetler diliyorum"
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ; "Kahraman ordumuza muvaffakiyetler diliyorum"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Pençe-Kartal'ın ardından Pençe-Kaplan harekatında, Suriye'de ve Libya'da devam eden harekatlarda milletimizin sinesinden yükselen istiklal sancağını dalgalandıran, terörle çetin bir mücadele veren kahraman ordumuza muvaffakiyetler diliyorum.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ;
17.06.2020 12:32 | Son Güncelleme: 17.06.2020 13:27

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Pençe-Kartal'ın ardından Pençe-Kaplan harekatında, Suriye'de ve Libya'da devam eden harekatlarda milletimizin sinesinden yükselen istiklal sancağını dalgalandıran, terörle çetin bir mücadele veren kahraman ordumuza muvaffakiyetler diliyorum."

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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