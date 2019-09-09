09.09.2019 20:48

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Kabil'de, Bağdat'ta, Humus'ta ve İdlip'te çocuklar öldükçe terörden ve belirsizlikten beslenenler kazanıyor, müslümanlar ne yazık ki kaybediyor. Bu çatışma Kürt, Türk, Alevi, Şii, Sünni hepimizin kaybettiği insani krizdir" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA