Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Jandarma Teşkilatının 182'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Jandarma Teşkilatının 182'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Jandarma Teşkilatının 182'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı
Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Jandarma Teşkilatının 182'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Jandarma Teşkilatının 182'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Oktay, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında,"Ülkemizin bölünmez bütünlüğü ile milletimizin can ve mal güvenliğini, kahraman ordumuz ve emniyet güçlerimizle birlikte, büyük bir özveriyle koruyan Jandarma Teşkilatımızın 182'nci yaşını kutluyor, bu vesileyle kahraman şehitlerimizi rahmet ve saygıyla anıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Jandarma Teşkilatının 182'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı - Haberler
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