Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın KKTC Ziyareti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye'nin Kıbrıs'ta iki tarafın da eşitliğini sağlayacak çözümü desteklemeye devam ettiğini belirterek, "Türkiye, Kıbrıs'ın ekonomik ve mali yönden gelişmesi için dün olduğu gibi gelecekte de üstüne düşeni yapmaya devam edecek." dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları için KKTC'ye gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve beraberindeki heyeti Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti. Kabulde AK Parti Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş ve AK Parti Erzurum Milletvekili Recep Akdağ ve Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay hazır bulundu.

Akıncı, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nın 44. yıl dönümü nedeniyle Oktay ve diğer konukları ağırlamaktan kıvanç duyduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da geleneksel olarak ilk ziyaretini KKTC ve Azerbaycan'a yapmasının Kıbrıs Türk halkı için son derece gurur verici olduğunu söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu da ilerleyen günlerde ağırlamayı beklediklerini dile getiren Akıncı, "Bizim için böylesi günler muhasebe günleri de oluyor. Yıllar çabucak geçiyor. 44 yıl oldu. Barış Harekatı'ndan sonra kuşaklar bugün toplumun yüzde 62'sini oluşturur noktasına geldi. Dolayısıyla o günlerin ne olduğunu onlara anlatmak, eskilerin de hafızasını tazelemek iyi oluyor." diye konuştu.

KKTC açıklarındaki kaçak göçmen faciası

"Biz savaşların yeniden yaşanmasını hiçbir zaman arzu etmeyiz" diyen Akıncı, "Önceki gün yanı başımızda denizde yeniden hayatlarını kaybedenler oldu. Yine insanların imdadına Türkiye ile birlikte ulaşmaya çalıştık. Türkiye 3 milyondan fazla insana kucak açtı. Bu çok insani bir görevdir. Temennimiz bu kargaşanın, savaşın bitmesi ve bölgemizin istikrar bölgesi haline gelmesidir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla yolladığı kutlama mesajından alıntı yapan Akıncı, "Erdoğan, Doğu Akdeniz'in bir barış ve istikrar bölgesi olmasını temenni ediyor. Kıbrıs'ta bulunabilecek çözümün bu istikrara yapacağı katkının altını çiziyor." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Kıbrıs sorununda gelinen noktada özellikle 3. tarafların tavrının da son derece önemli olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bir tarafı adanın tek yasal sahibi görüp diğer tarafı sürekli izole eden, dışlayan anlayış devam edecekse bu tek bir şeye yarayacak; mevcut durumun sürüp gitmesine. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da dile getirdiği gibi, 'Kıbrıs Türk halkının çözümsüzlüğün mağduru olmaması için elbirliğiyle var gücümüzle çalışacağız.' Hem dünyayla ilişkiler bağlamında hem de refah ve kalkınma açısından yaptığımızın daha da fazlasını yapmak bağlamında sizler ve bizim yapacaklarımız son derece önemli."

"Çözüm yönündeki çabalar başarılı olamadı"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da iki toplumun barış içinde yaşaması için çözüme ulaşma girişimleri devam ederken KKTC'nin kurulduğunu ancak çözüm yönündeki çabaların başarılı olamadığını kaydetti.

Kıbrıs Türk halkıyla birlikte Türkiye'nin üzerine düşeni yaptığını ve yapmaya da devam edeceğini belirten Oktay, "Türkiye sadece adadaki Türk kardeşlerimizi yanında olmakla kalmayıp, uluslararası alanda da çözümün bulunması için her türlü gayreti sarf etmesine rağmen bugüne kadar bir çözüme ulaşılamamıştır." diye konuştu.

Kıbrıs müzakerelerine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ana vatan Türkiye iki tarafın da eşitliğini sağlayacak çözümü desteklemeye devam ediyor. Türkiye, Kıbrıs'ın ekonomik ve mali yönden gelişmesi için dün olduğu gibi gelecekte de üstüne düşeni yapmaya devam edecek. Kıbrıs'ın kendi içindeki kalkınması Kuzey Kıbrıs'ın gelişmesi, Kıbrıs Türkü'nün ana vatandaki Türk halkının birlik ve beraberlik içerisinde olmasıyla doğrudan bağlantılıdır. Biz ne kadar birlik ve beraberlik içinde olursak ekonomik kalkınma boyutunda çok daha hızlı yol alır ve uluslararası boyuttaki çözüm arayışları da çok daha hızlı sonlanır."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve beraberindeki heyet daha sonra Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay ile de bir araya geldi.