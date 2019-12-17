17.12.2019 21:38 | Son Güncelleme: 17.12.2019 21:43

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Hiçbir ülke, kuruluş veya kişiden izin almaya ihtiyaç duymadan Türkiye'nin çıkarları neyi gerektiriyorsa onu yaparız, yapıyoruz. Gerekirse sınır ötesi harekat, gerekirse asker gönderme, gerekirse Doğu Akdeniz'de sondaj, gerekirse sınır ötesinde operasyon ne gerekiyorsa onu yaparız, yapıyoruz" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA