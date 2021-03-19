Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Geçen yılın son çeyreğinde yüzde 5,9 ve 2020 genelinde yüzde 1,8 olarak gerçekleşen büyüme oranımız,...
19.03.2021 15:39 | Son Güncelleme: 19.03.2021 15:45
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Geçen yılın son çeyreğinde yüzde 5,9 ve 2020 genelinde yüzde 1,8 olarak gerçekleşen büyüme oranımız, başarımızın en somut göstergelerindendir.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Geçen yılın son çeyreğinde yüzde 5,9 ve 2020 genelinde yüzde 1,8 olarak gerçekleşen büyüme oranımız, başarımızın en somut göstergelerindendir."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Güç Gönel