Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Geçen yılın son çeyreğinde yüzde 5,9 ve 2020 genelinde yüzde 1,8 olarak gerçekleşen büyüme oranımız,...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Geçen yılın son çeyreğinde yüzde 5,9 ve 2020 genelinde yüzde 1,8 olarak gerçekleşen büyüme oranımız, başarımızın en somut göstergelerindendir.