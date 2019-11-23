Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 'Gazi ve Şehit Aileleri Vakfı binasının açılış töreni'ne...
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 'Gazi ve Şehit Aileleri Vakfı binasının açılış töreni'ne katıldı Fuat Oktay: "Kamu kurumlarımızda toplam 42 bin 537 şehit yakını, gazi ve gazi yakınımızı istihdam ettik" "Şehitlerimizin emanetlerini çiğnetmedik, çiğnetmeyeceğiz"
23.11.2019 14:34 | Son Güncelleme: 23.11.2019 14:41
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 'Gazi ve Şehit Aileleri Vakfı binasının açılış töreni'ne katıldı
Fuat Oktay:
"Kamu kurumlarımızda toplam 42 bin 537 şehit yakını, gazi ve gazi yakınımızı istihdam ettik"
"Şehitlerimizin emanetlerini çiğnetmedik, çiğnetmeyeceğiz"
Kaynak: İHA
Haber Videosu: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 'Gazi ve Şehit Aileleri Vakfı binasının açılış töreni'ne...