Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 'Gazi ve Şehit Aileleri Vakfı binasının açılış töreni'ne...
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 'Gazi ve Şehit Aileleri Vakfı binasının açılış töreni'ne...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 'Gazi ve Şehit Aileleri Vakfı binasının açılış töreni'ne katıldı Fuat Oktay: "Kamu kurumlarımızda toplam 42 bin 537 şehit yakını, gazi ve gazi yakınımızı istihdam ettik" "Şehitlerimizin emanetlerini çiğnetmedik, çiğnetmeyeceğiz"

23.11.2019 14:34 | Son Güncelleme: 23.11.2019 14:41
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 'Gazi ve Şehit Aileleri Vakfı binasının açılış töreni'ne...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 'Gazi ve Şehit Aileleri Vakfı binasının açılış töreni'ne katıldı

Fuat Oktay:

"Kamu kurumlarımızda toplam 42 bin 537 şehit yakını, gazi ve gazi yakınımızı istihdam ettik"

"Şehitlerimizin emanetlerini çiğnetmedik, çiğnetmeyeceğiz"

Kaynak: İHA

Haber Videosu: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 'Gazi ve Şehit Aileleri Vakfı binasının açılış töreni'ne...
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