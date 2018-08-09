Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Fatsa'da

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, gece saatlerinde sel felaketinin yaşandığı Ordu'nun Fatsa ilçesine gelerek incelemelerde bulundu.

İlk olarak Fatsa Organize Sanayi Bölgesindeki iş yerlerini gezerek yetkililerden bilgi alan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, daha sonra Yalıköy Mahallesi'ne giderek burada da incelemelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a Ordu Valisi Seddar Yavuz, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Fatsa Belediye Başkanı Muharrem Aktepe, Fatsa Kaymakamı Mehmet Yapıcı ve daire amirleri etti.

Ziyaretleri sonrası Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Ordu iline hareket etti. - ORDU