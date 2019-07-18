Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "(Düzce'de su baskını ve toprak kayması) Arama kurtarma...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "(Düzce'de su baskını ve toprak kayması) Arama kurtarma...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "(Düzce'de su baskını ve toprak kayması) Arama kurtarma faaliyetleri neticesinde 51 vatandaşımız tahliye edildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "(Düzce'de su baskını ve toprak kayması) Arama kurtarma faaliyetleri neticesinde 51 vatandaşımız tahliye edildi. Tüm vatandaşlarımızın tahliyesi sağlanmıştır."

Kaynak: AA
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