Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Devlet Olarak Ne Gerekiyorsa Biz Gereğini Yapacağız"
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması ORDU - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, gazetecilere açıklamalarda bulundu.
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması ORDU - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "(Ordu'daki sel) Selden, afetten zarar gören bütün vatandaşlarımız rahat olsunlar, devlet olarak ne gerekiyorsa biz gereğini yapacağız"