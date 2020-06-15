Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, depremde zarar gören Elmalı köyü'nde açıklamalarda bulundu
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, depremde zarar gören Elmalı köyü'nde açıklamalarda bulundu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, deprem bölgesinde açıklama yaptı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: " En geç 3 güne kadar hasar tespit çalışmalarını tamamlıyor olacağız" "Depremlerimiz veya doğal afetlerimiz oluyor, olacak da, Biz bununla ilgili devlet olarak her türlü tedbiri alıyoruz...

15.06.2020 02:24 | Son Güncelleme: 15.06.2020 03:04

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, deprem bölgesinde açıklama yaptı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay:

" En geç 3 güne kadar hasar tespit çalışmalarını tamamlıyor olacağız"

"Depremlerimiz veya doğal afetlerimiz oluyor, olacak da, Biz bununla ilgili devlet olarak her türlü tedbiri alıyoruz anında"

BİNGÖL - Bingöl'de depremin hasar verdiği köyleri bakanlar ile tek tek gezen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, son durumla ilgili detaylı açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, depremde en ağır hasarı alan Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı Kaynarpınar, Yedisu ilçesine bağlı Dinar ve Elmalı Köylerini ziyaret edip, incelemelerde bulundu. Elmalı köyünde açıklama yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, son durumla ilgili detaylı bilgiler aktardı.

Bingöl merkezde depremle ilgili bir hasar olmadığını belirten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay; "İlçelerimizde de yok. Köylerimiz de var, Köylerimizde çok rahat üstesinden gelebileceğimiz bir durumla karşı karşıyayız. En fazla etkilenen köyümüzdeyiz şuanda Elmalı'da. Elmalı en fazla etkilenen köyümüz. Ben aldığım bilgileri sizinle de paylaşayım. Elmalı Yedisu'da 8'i ağır 5'te yıkık konutumuz var. Toplam 33 binamız içeriye girilemeyecek durumda. İçeriye girilmesine müsaade etmiyoruz. Yine aynı şekilde hayvan barınaklarımız var orada da 36'sı ağır hasarlı olmak üzere 2'side yıkılmış toplam 38. Dinarbey var yine aynı şekilde 2 okulumuz ve lojmanımız var ağır hasarlı. 17 konutumuz var ağır hasarlı, bir tane yıkık binamız var, 15 tane de yine hayvan barınağımız var. Orada da biri yıkık olmak üzere toplam 34 binamız var. Yine Kaynarpınar köyümüz var, az önce ziyaret ettiğimiz köyümüz. Bir karakol binamızın kulelerinde hasarlar mevcut. Yine 3 konutumuz ağır 7 depo var ağır olmak üzere hasarlı dolayısıyla toplam 10 konutumuz var. Erzurum Çat ilçemizde aynı şekilde 6 yıkılmış binamız olduğunu biliyoruz. Tüm buralarda çalışmalar bütün hızıyla devam ediyor. Şuan da çevre şehircilikten tüm ekiplerimiz ve sabaha kadarda çalışmalara devam edecekler. Bu konutlar ile ilgili neler yapılacağı ve diğer çatlak olan konutlarımız olabilir. Buralarda çok hızlı bir şekilde hasar tespit çalışmalarımız olacak. En geç 3 güne kadar sayın bakanımızda buradalar bu hasar tespit çalışmalarını tamamlıyor olacağız"dedi.

"18 yaralımız var"

Yaralılar ve bir can kaybı olduğunu anımsatan Oktay," Kaybımıza Allah rahmet eylesin. Karlıova'da ziyaret ettik yakınlarını ve amcasını, eşini. Toplam 18 yaralımız var. Bunlardan bir çocuğumuz var Musa, Fırat Üniversitesi'nde. Diğer 5 yaralımız Bingöl Devlet Hastanesi'nde. Geriye kalanlarımızda taburcu durumda. Biz, bir taraftan koronayla da mücadele ediyoruz. Depremlerimiz veya doğal afetlerimiz oluyor, olacak da. Biz bununla ilgili devlet olarak her türlü tedbiri alıyoruz anında. Elazığ'da da Malatya'da da oradaydık. Gecemizi gündüzümüze kattık.Cumhurbaşkanımız oradaydı, bakanlarımız oradaydı, hükümet olarak oradaydık. Kimin neye ihtiyacı varsa anında karşılandı. Sonrasında korona ile mücadelemiz başladı hamdolsun yine devletimiz olarak bunu bütün dünyanın gözleri önünde de gördünüz. Bütün süper devletler bir maskenin bile peşinde koşarken hamdolsun sadece kendi vatandaşımıza da yardım etmekle kalmadık, bütün herşeyle bunu yönetmekle de kalmadık 125'den fazla ülkeye de destek verdik. Bugün de buradayız. Hem bir taraftan korona ile mücadelemiz devam ettireceğiz yani maske ve mesafe dediğimiz kurala ve aynı zamanda da temizlik hijyende de bu mücadeleyi sürdürürken dikkat etmek zorundayız. Dolayısıyla biz bunu yapabilecek güçteyiz. Cumhurbaşkanımızda konuyu çok yakından takip ediyor. Biraz önce şehidimiz, kaybettimiz vatandaşın yakınıyla da görüştü. Buraya gelince de anbean bilgileri alıyorlar. Çevre ve Şehircilik bakanımız burada. İçişleri Bakanımız, valimiz, aynı şekilde il milletvekillerimiz buradalar. Dolayısıyla devlet tüm kurum ve kuruluşlarıyla burada"diye konuştu.

"Vatandaşımızın dün olduğu gibi bugün de yanındayız"

Hemen sıcak yemek dağıtımlarının köylerde başladığını dile getiren Oktay,"Kızılay daha sonra devamını getirecek. Çadırlarımız bu gece kuruluyor olacak. Sonrasında yıkık ve ağır hasarlı binalarımız içinde yine konteynerla bu çadırlarımız değiştiriliyor olacak. ve çok hızlı bir şekilde diğer yerlerde ne yaptıysak Van'da ne yaptıysak, Elazığ'da ne yaptıysak, Malatya'da ne yaptıysak daha öncesinde aynı şeyi bu köylerimizde de yapacağız. Vatandaşlarımız kesinlikle burada mağdur etmeyeceğiz. El birliği içerisinde yaralarımızı çok hızlı bir şekilde saracağız. 3 gün içinde sadece ağır ve hasarlı değil çatlak olan, içinde oturulmaması gereken veya hafif, orta düzeyde olan konutlarımızla birlikte de bunları tamamlayacağız. Sizden arzumuz, talebimiz şu, ağır hasarlı binalarımızda kimse olmayacak. Ama herkes ilk etapta bu gece konutlarına dikkat etsin. ve hafif hasarlı da olsa, orta hasarlı da olsa bu konutlara girmesinler. Sizin canınız bizim için değerli. Biz sizleri seviyoruz, size herhangi bir zarar gelsin istemiyoruz. Dolayısıyla bu konuda bizlerle birlikte iş birliği içinde olursanız çok çok memnun oluruz. 90 ekiple çevre ve şehirciliğimiz bu çalışmaları tamamlayacak. Birçok ilimizden AFAD ekipleri buraya sevk edilmiş durumda. Aynı şekilde Kızılay buraya sevk edilmiş durumda. Çadırlarımız sevk edilmiş durumda. ve yiyecek, içecek ve eşya konusunda herhangi bir sıkıntımız olmayacak. Vatandaşımızın dün olduğu gibi bugün de yanındayız. Bundan sonra da birlik ve beraberlik içerisinde inşallah devletimiz ile birlikte tüm imkanlarımız ile birlikte sizinleyiz. Yeter ki bir ve beraber olalım. Sizin kılınıza zarar gelirse bu bizi üzer. Siz üzülürseniz biz daha fazla üzülürüz. Cumhurbaşkanımız çok yakinen takip ettiği bir konu. Tek bir vatandaşımızın bizim ihmalimizden dolayı burnu kanarsa bunun hesabını sizden sorarım dediği konumdayız. Dolayısıyla hepimiz buradayız. İnşallah bu hassasiyetle bunu sonuna kadar devam ettireceğiz, bitireceğiz ve yaralarımız saracağız. Yeter ki bir ve beraber olalım, dayanışma içerisinde olalım. Üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir şey yoktur"diye konuştu.

"Deprem öldürmez binalar öldürür ilkemiz var"

Bölgenin deprem bölgesi olduğuna dikkat çeken Oktay: "2003'te Bingöl'de yaşadık, 2005'te Karlıova'da yaşadık. Çok hızlı bir şekilde devletimiz yaraları sardı. Binalarımız depreme dayanıklı bir şekilde yeniledik. Deprem bölgesi burası. Yani Kuzey Anadolu fay hattı ile Doğu Anadolu fay hattının birleştiği noktadayız. Deprem öldürmez binalar öldürür ilkemiz var. Binasını yaparken, konutu yaparken, hayvan barınağını yaparken buna Allah rızası için dikkat etsin. Kendimize mezar yapmayalım. Dolayısıyla depreme dayanıklı binalar yaptığımız zaman hiçbirimize bir şey olmaz. Biz binalarımızı çok hızlı bir şekilde depreme dayanıklı şekilde yapacağız"ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, depremde zarar gören Elmalı köyü'nde açıklamalarda bulundu

Kaynak: İHA

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