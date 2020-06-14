Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay deprem bölgesi Bingöl'de, beraberinde İçişleri Bakanı Süleyman...
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay deprem bölgesi Bingöl'de, beraberinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu'yla birlikte açıklamada bulundu.
14.06.2020 21:57 | Son Güncelleme: 14.06.2020 23:06
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay deprem bölgesi Bingöl'de, beraberinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu'yla birlikte açıklamada bulundu.
Kaynak: İHA