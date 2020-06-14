Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, deprem bölgesinde Açıklaması
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, deprem bölgesinde Açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Bingöl'deki depremde 18 vatandaşımız yaralandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, deprem bölgesinde Açıklaması
14.06.2020 22:55 | Son Güncelleme: 14.06.2020 22:58

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Bingöl'deki depremde 18 vatandaşımız yaralandı. Yaralılardan şu an itibarıyla kritik durumda olan vatandaşımız yok." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, beraberinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt ve AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ile depremin yaşandığı Bingöl'e gelen Oktay, Bingöl Havalimanı'nda gazetecilere açıklama yaptı.

"Buraya yaraları hep birlikte sarmaya geldik"

Oktay, deprem sırasında Cumhurbaşkanı RecepTayyip Erdoğan ile İstanbul'da olduklarını, onun talimatıyla Bingöl'e geldiklerini söyledi.

Depremde bir güvenlik korucusunun yaşamını yitirdiğini ifade eden Oktay, şöyle konuştu:

"En ufak sıkıntıda görevli arkadaşlarımızla anında müdahale ediyoruz. Şu anda da buraya bakanlarımız ile yaraları hep birlikte sarmaya geldik. Birazdan kısmet olursa Karlıova'ya geçeceğiz. Evlerimizi ziyaret edeceğiz. Aynı şekilde Yedisu ve Çat ilçelerimizi de yerinde göreceğiz. Şu anda bize gelen bilgilere göre büyük bir hasar gözükmüyor. Yerinde değerlendirdikten sonra da daha detaylı bilgileri sizlerle paylaşacağız."

46 artçı deprem meydana geldi

Bölgede 46 artçı deprem meydana geldiğini, bunlardan 2'sinin 4'ün üzerinde büyüklükte olduğunu ifade eden Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunlar yine azalarak devam edecek. Bingöl'deki depremde 18 vatandaşımız yaralandı. Yaralılardan şu an itibarıyla kritik durumda olan vatandaşımız yok. Buna da şükrediyoruz. Köy ve mezralarımızın her birini yerinde kontrol ediyoruz. İlgili tüm birimlerimiz hem AFAD hem UMKE, Kızılay, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekiplerimiz çok hızlı bir şekilde yerinde ihtiyacı olanlara çadır dağıtımına başlamışlardır. Karlıova ve köylere 1300'ün üzerinde çadır şu an ulaştı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı 90 ekiple hasar tespit çalışmalarımız fiilen başlamıştır. Tamamlanana kadar devam edecektir."

Elazığ ve Malatya'da yaşanan depremlerin ardından yürütülen çalışmalara değinen Oktay, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımız şahit olmuşlardır ki en ufak bir sıkıntıda devlet olarak milletimizin yanında olduk. Tüm bakanlıklarımızla, yereldeki yöneticilerimizle ekip olarak buradayız. Ne gerekiyorsa yapılacaktır, yapılmaktadır. Biz de fiilen gidip, bizzat yerinde göreceğiz. Yapılması ve alınması gereken kararlar varsa da yine birlikte alıyor olacağız. Yaraları bir an önce saracağız inşallah. Hepimize geçmiş olsun. İnşallah bu kadarıyla kalırız. Detay bilgilere ulaştıkça da sizlerle paylaşacağız."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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