Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Denizli Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Denizli Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Oktay'ın, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan tarafından karşılanması, çiçek takdimi -Oktay'ın Denizli Büyükşehir Belediyesini ziyareti -Oktay'a Denizli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığında Denizli sancağı ve Denizi kitapları hakkında...

23.02.2020 22:58 | Son Güncelleme: 23.02.2020 23:00
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Denizli Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Oktay'ın, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan tarafından karşılanması, çiçek takdimi

-Oktay'ın Denizli Büyükşehir Belediyesini ziyareti

-Oktay'a Denizli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığında Denizli sancağı ve Denizi kitapları hakkında bilgi vermesi

-Oktay'ın Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın makamında bilgi alması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, incelemelerde bulunmak üzere geldiği Denizli'de Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ı ziyaret etti. Oktay, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Zolan'dan belediyenin çalışmaları ve projeleri hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Denizli Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti
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