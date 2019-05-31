Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Süper Lig'e çıkan takımlara kutlama
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Süper Lig'e çıkmaya hak kazanan Gazişehir Gaziantep, Gençlerbirliği ve Denizlispor'u kutladı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Süper Lig'e çıkmaya hak kazanan Gazişehir Gaziantep, Gençlerbirliği ve Denizlispor'u kutladı.
Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Spor Toto Süper Lig'e çıkmaya hak kazanan Gazişehir Gaziantep, Gençlerbirliği ve Denizlispor kulüplerimizi kutluyor, Süper Lig'de başarılar diliyorum." ifadelerine yer verdi.
Kaynak: AA
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