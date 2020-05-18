Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan şehit asker için taziye mesajı Açıklaması Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kars'ta teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kars'ta teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Oktay, Kars'ın Kağızman ilçesinde çıkan çatışmada şehit olan asker için Twitter hesabından paylaştığı taziye mesajında, "Bu kalleş saldırının hesabını soracağız. Terörün kökünü bu topraklardan kazımaya kararlıyız." ifadesini kullandı.

Oktay, şehit askere Allah'tan rahmet, ailesine ve millete başsağlığı, yaralılara acil şifalar diledi.

Kaynak: AA