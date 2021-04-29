Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Kut'ül Amare Zaferi mesajı Açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kut'ül Amare Zaferi'nin 105. yıl dönümünü kutladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kut'ül Amare Zaferi'nin 105. yıl dönümünü kutladı.

Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Şanlı ordumuzun destanlarından olan Kut'ül Amare Zaferi'nin 105. yıl dönümünde tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Şensoy Boztepe