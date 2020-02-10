Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan İdlib'deki saldırıya ilişkin açıklama Açıklaması

10.02.2020 16:30 | Son Güncelleme: 10.02.2020 16:30

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İdlib'deki saldırıya ilişkin "Mehmetçiğimiz bölgede varlığını sürdürmeye ve uluslararası hukuku hiçe sayanlara gerekli cevabı vermeye devam edecektir." ifadesini kullandı.

Oktay, Twitter hesabından, İdlib'de rejim güçlerinin topçu atışı sonucu 5 askerin şehit olduğu, 5 askerin de yaralandığı saldırıya ilişkin paylaşımda bulundu.

İdlib'de bölge halkının güvenliğini sağlamak ve yaşanan insanlık dramını engellemek için görev yapan Türk askerlerine düzenlenen saldırıda şehit olanlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Oktay, "Silahlı Kuvvetlerimizi hedef alan unsurlara misliyle cevap verilmiştir. Mehmetçiğimiz bölgede varlığını sürdürmeye ve uluslararası hukuku hiçe sayanlara gerekli cevabı vermeye devam edecektir." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA