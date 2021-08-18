Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Aşure Günü paylaşımı Açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Aşure Günü'nün İslam alemi ve tüm dünya için hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Aşure Günü'nün İslam alemi ve tüm dünya için hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Aşure Günü'müz İslam alemi ve tüm dünya için hayırlara vesile olsun. Kerbela şehitlerimiz olan Hz. Hüseyin ile tüm Ehl-i Beyt'i rahmetle ve minnetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda, aşure fotoğrafı ile "Bereketin arttığı, kardeşliğin pekiştiği, paylaşmanın en anlamlı simgesi Aşure Günümüz mübarek olsun." yazılı görsel de yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aybüke İnal Kamacı