Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Çocuk yaşta kızlarımızı kaçırıp dağlarda teröre alet eden,...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Çocuk yaşta kızlarımızı kaçırıp dağlarda teröre alet eden,...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Çocuk yaşta kızlarımızı kaçırıp dağlarda teröre alet eden, şehirde de sözüm ona 'kadın hakları savunuculuğu' taslayan ikiyüzlülerden soracak hesabımız var."

23.09.2019 12:40
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Çocuk yaşta kızlarımızı kaçırıp dağlarda teröre alet eden, şehirde de sözüm ona 'kadın hakları savunuculuğu' taslayan ikiyüzlülerden soracak hesabımız var."

Kaynak: AA
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