Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Bursa'da çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Oktay, merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi'ndeki Alparslan Türkeş Bulvarı'nın açılışını yaptıktan sonra şehir merkezine geçti.

Bursa Büyükşehir Belediyesini ziyaret eden Oktay, ikindi namazını Ulu Cami'de kıldı, caminin çevresinde dükkanları bulunan esnafla bir süre sohbet etti.

Daha sonra Kapalıçarşı ve Kozahan'a geçen Oktay, burada vatandaşlarla sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA