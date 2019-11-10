10.11.2019 19:42 | Son Güncelleme: 10.11.2019 19:42

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Bugün gerçekleştirilen İş Forumunda (Türkiye-Kazakistan) 13 tanesi ticari nitelikte, 6 tanesi kurumsal iş birliği esasında olmak üzere imzalanan toplam 19 anlaşma ile 1,4 milyar dolar tutarında iş hacmi oluşturacak sözleşmeler imzalanmıştır."

Kaynak: AA