Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Bölgede terör örgütleri arasında ayrım yapanlar ve Çobanbey,...
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Bölgede terör örgütleri arasında ayrım yapanlar ve Çobanbey,...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Bölgede terör örgütleri arasında ayrım yapanlar ve Çobanbey, Cerablus gibi güvenli hale getirdiğimiz bölgelerde barışa ateş açanlar bilmeliler ki bilerek veya bilmeyerek terörün değirmenine su taşımaktadırlar.

26.11.2019 11:22 | Son Güncelleme: 26.11.2019 11:41
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Bölgede terör örgütleri arasında ayrım yapanlar ve Çobanbey, Cerablus gibi güvenli hale getirdiğimiz bölgelerde barışa ateş açanlar bilmeliler ki bilerek veya bilmeyerek terörün değirmenine su taşımaktadırlar."

Kaynak: AA
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