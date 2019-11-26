26.11.2019 11:22 | Son Güncelleme: 26.11.2019 11:41

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Bölgede terör örgütleri arasında ayrım yapanlar ve Çobanbey, Cerablus gibi güvenli hale getirdiğimiz bölgelerde barışa ateş açanlar bilmeliler ki bilerek veya bilmeyerek terörün değirmenine su taşımaktadırlar."

Kaynak: AA