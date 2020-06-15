Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Bir kaybımız, 18 yaralımız var. Bir çocuğumuz var Musa,... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Bir kaybımız, 18 yaralımız var. Bir çocuğumuz var Musa, Elazığ Fırat Üniversitesinde, 5 kişi Bingöl Devlet Hastanesinde tedavi oluyor, geri kalanlar da taburcu edildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Bir kaybımız, 18 yaralımız var. Bir çocuğumuz var Musa, Elazığ Fırat Üniversitesinde, 5 kişi Bingöl Devlet Hastanesinde tedavi oluyor, geri kalanlar da taburcu edildi." Kaynak: AA