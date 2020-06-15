Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Bir kaybımız, 18 yaralımız var. Bir çocuğumuz var Musa,...
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Bir kaybımız, 18 yaralımız var. Bir çocuğumuz var Musa,...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Bir kaybımız, 18 yaralımız var. Bir çocuğumuz var Musa, Elazığ Fırat Üniversitesinde, 5 kişi Bingöl Devlet Hastanesinde tedavi oluyor, geri kalanlar da taburcu edildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay:
15.06.2020 01:35 | Son Güncelleme: 15.06.2020 01:35

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Bir kaybımız, 18 yaralımız var. Bir çocuğumuz var Musa, Elazığ Fırat Üniversitesinde, 5 kişi Bingöl Devlet Hastanesinde tedavi oluyor, geri kalanlar da taburcu edildi."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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