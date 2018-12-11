Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Bilhassa Avrupa Birliği Tarafından Şımartılan Yunanistan ve...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Bilhassa Avrupa Birliği Tarafından Şımartılan Yunanistan ve...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Bilhassa Avrupa Birliği tarafından şımartılan Yunanistan ve Kıbrıs Rum kesiminin, ülkemiz ve Kıbrıs Türkleri aleyhine atmaya çalıştığı adımlara kesinlikle müsaade edilmeyecektir"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Bilhassa Avrupa Birliği tarafından şımartılan Yunanistan ve Kıbrıs Rum kesiminin, ülkemiz ve Kıbrıs Türkleri aleyhine atmaya çalıştığı adımlara kesinlikle müsaade edilmeyecektir"

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