Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Bedelli Askerlik Kapsamında 635 Bin 392 Vatandaşımızın...
IHAAW234724-SIY/10-12-2018 - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Bedelli askerlik kapsamında 635 bin 392 vatandaşımızın müracaat işlemi tamamlanmış, 67 bin 591’inin temel eğitimleri sona ermiştir” dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Bedelli askerlik kapsamında 635 bin 392 vatandaşımızın müracaat işlemi tamamlanmış, 67 bin 591'inin temel eğitimleri sona ermiştir" dedi. 10.12.2018 23: 47: 24 TSI
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