Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bayram namazını Millet Camisi'nde kıldı Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bayram namazını Millet Camisi'nde kıldı Açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bayram namazını Millet Camisi'nde kıldı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Avrupa Birliği (AB) Adalet Divanının başörtüsü kararına ilişkin, "Din ve vicdan hürriyetini yok eden böyle ikircikli bir kararı şiddetle kınadığımı ifade etmek istiyorum.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Avrupa Birliği (AB) Adalet Divanının başörtüsü kararına ilişkin, "Din ve vicdan hürriyetini yok eden böyle ikircikli bir kararı şiddetle kınadığımı ifade etmek istiyorum." dedi.

Bayram namazını Millet Camisi'nde kılan Oktay, camiden ayrılırken basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Tüm vatandaşların ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik eden Oktay, bayramın barış ve huzura vesile olmasını diledi.

Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümünü de kutlayan Oktay, "Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla tüm Kıbrıslı kardeşlerimizin bayramını tebrik ediyorum. Cumhurbaşkanımızı ve tüm heyetimizi kucaktan selamlayan KKTC'deki vatandaşlar başta olmak üzere tüm Müslüman ülkelerin, dünyadaki Müslümanların bayramlarını tebrik ediyorum." dedi.

Salgınla mücadelede kontrolün elden bırakılmamasını isteyen Oktay, vatandaşlardan temizlik, maske ve mesafe kurallarına uymalarını talep etti.

Fuat Oktay, "Kısıtlamaların yaşandığı son Kurban Bayramı olmasını diliyorum. Bundan sonra Allah nasip ederse canıgönülden kucaklaşabileceğimiz, birbirimizi çok daha rahatlıkla ziyaret edebileceğimiz bir bayramı inşallah yaşarız. Geçen yıla göre bu yıl çok daha iyiyiz. Bayrama da daha kontrollü bir şekilde girdik. Kısmet olursa salgınla mücadelede tünelin sonunu gördük gibi. Bu süreci temizlik, maske ve mesafe kurallarına uyarak inşallah daha rahat bir şekilde kapatmayı arzu ediyoruz. Kontrolü elden bırakmamayı özellikle hatırlatmak istiyorum." diye konuştu.

Rize'deki sel felaketinde yaşamını yitirenlere rahmet, yakınlarına ve millete başsağlığı dileyen Oktay, kayıpları arama çalışmalarına devam edildiğini bildirdi.

AB Adalet Divanının başörtüsü kararını eleştiren Oktay, kararın adaletsizliğin bir örneği olduğunu dile getirdi.

Oktay, kararın şiddet ve ayrımcılığın ta kendisi olduğunu belirterek, "Ben buradan din ve vicdan hürriyetini yok eden böyle ikircikli bir kararı şiddetle kınadığımı ifade etmek istiyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bayram namazını Millet Camisi'nde kıldı Açıklaması
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bayram namazını Millet Camisi'nde kıldı Açıklaması
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bayram namazını Millet Camisi'nde kıldı Açıklaması
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bayram namazını Millet Camisi'nde kıldı Açıklaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Derya Yanık Ersin Tatar Ali Babacan Süleyman Soylu
Magazin Müge Anlı Hülya Avşar Hande Erçel Kaan Yıldırım
Spor Arda Turan Aytaç Kara Metin Oktay Rıza Çalımbay Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bayram namazını Millet Camisi'nde kıldı Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.7.2021 08:40:03. #1.15#

title