Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Antalya'da

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nu ziyaret etti.

Oktay, ziyarette Vali Karaloğlu'ndan kent hakkında bilgi aldı. Ziyaretin ardından Valilikten ayrılan Oktay, Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü. Kent sakinleriyle sohbet eden, fotoğraf çektiren Oktay, kız çocuklarına oyuncak bebek, erkek çocuklarına ise oyuncak araba hediye etti.

Cumhuriyet Meydanı'nda karşılaştığı bir sokak müzisyeninin söylediği Karadeniz yöresine ait türküye de eşlik eden Oktay, ardından çay bahçesinde halkla çay içti, sohbet etti.

Oktay'a Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de eşlik etti.

Kaynak: AA