Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ağrı'da 100. Yıl Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

Oktay, AK Parti İl Başkanlığı ziyaretinin ardından merkez 100. Yıl Mahallesi Muhtarı Veysel Engin'in evine geçti.

Engin ailesi ve evde bulunan bazı mahalle sakinleriyle bir araya gelen Oktay, sıcak geçen sohbette sorun ve talepleri dinledi.

Mahalle sakinleri, sohbette Oktay'a İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Ağrı Belediyesinin çalışmalarından memnun kaldıklarını ifade etti. Vali ve Belediye Başkan Vekili Süleyman Elban'ın mahalleye önemli kazanımlar sağladığını anlatan mahalle sakinleri, AK Parti Belediye Başkan Adayı Savcı Sayan'ın da güzel çalışmalar yapacağına inandıklarını söyledi.

Oktay'a ziyaretinde, Vali Elban, AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, AK Parti İl Başkanı Abbas Aydın da eşlik etti.

Kentteki programını tamamlayan Oktay, daha sonra Ahmed-i Hani Havalimanı'ndan Ankara'ya hareket etti.

Kaynak: AA