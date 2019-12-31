Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AA Editör Masası'na konuk olacak
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AA Editör Masası'na konuk olacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yarın Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası toplantısına katılacak.

31.12.2019 16:28 | Son Güncelleme: 31.12.2019 16:28
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AA Editör Masası'na konuk olacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yarın Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası toplantısına katılacak.

Oktay, yarın saat 13.00'te başlayacak AA Editör Masası toplantısında, gündeme ilişkin soruları yanıtlayacak ve değerlendirmelerde bulunacak.

Oktay'ın açıklamaları, AA'nın internet sitesinden (www.aa.com.tr) yayımlanacak, Twitter hesabından da "@anadoluajansi" anlık takip edilebilecek.

Kaynak: AA
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