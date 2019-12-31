Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AA Editör Masası'na konuk olacak
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yarın Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası toplantısına katılacak.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yarın Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası toplantısına katılacak.
Oktay, yarın saat 13.00'te başlayacak AA Editör Masası toplantısında, gündeme ilişkin soruları yanıtlayacak ve değerlendirmelerde bulunacak.
Oktay'ın açıklamaları, AA'nın internet sitesinden (www.aa.com.tr) yayımlanacak, Twitter hesabından da "@anadoluajansi" anlık takip edilebilecek.