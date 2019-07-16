Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "2023 Dijital Türkiye'sinde, büyük verinin kullanılmasıyla,...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "2023 Dijital Türkiye'sinde, büyük verinin kullanılmasıyla,...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "2023 Dijital Türkiye'sinde, büyük verinin kullanılmasıyla, '2.0' diye adlandırdığımız insan odaklı yapay zekayı esas alan Dijital Türkiye 2.0 sistemine geçeceğiz"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "2023 Dijital Türkiye'sinde, büyük verinin kullanılmasıyla, '2.0' diye adlandırdığımız insan odaklı yapay zekayı esas alan Dijital Türkiye 2.0 sistemine geçeceğiz"

Kaynak: AA
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