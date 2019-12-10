Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "2009-2018 arasındaki son 9 yılda küresel krize rağmen dünyada...
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "2009-2018 arasındaki son 9 yılda küresel krize rağmen dünyada...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "2009-2018 arasındaki son 9 yılda küresel krize rağmen dünyada eşi görülmemiş bir rekorla 8,1 milyon net ilave istihdam oluşturduk."

10.12.2019 00:24 | Son Güncelleme: 10.12.2019 00:24
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "2009-2018 arasındaki son 9 yılda küresel krize rağmen dünyada eşi görülmemiş bir rekorla 8,1 milyon net ilave istihdam oluşturduk."

Kaynak: AA
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