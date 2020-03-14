Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.
14.03.2020 11:40 | Son Güncelleme: 14.03.2020 11:40
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.
Oktay, Tıp Bayramı dolayısıyla Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünyayı tehdit eden koronavirüs salgınına karşı en büyük güvencemiz, insanlık için gece gündüz demeden çalışan tüm fedakar sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum." ifadesine yer verdi.
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Kaynak: AA