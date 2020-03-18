Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay: "Vatandaşlarımız 14 gün boyunca misafir edilecekleri KYK... Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay: "Vatandaşlarımız 14 gün boyunca misafir edilecekleri KYK yurtlarına yerleştirilmişlerdir.

Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay: "Vatandaşlarımız 14 gün boyunca misafir edilecekleri KYK yurtlarına yerleştirilmişlerdir. Yurtlarda Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun belirlediği "kurallar" çerçevesinde barınma, beslenme, sağlık ve güvenlik dahil ihtiyaçların karşılanmasına ilişkin tüm tedbirler alınmıştır" - ANKARA

Kaynak: İHA