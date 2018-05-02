Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi'ne Doğru

AK Parti'den milletvekili aday adayı olan Önder İmam Hatipliler Derneği (ÖNDER) Diyarbakır Şube Başkanı İbrahim Gökdemir, "Cumhuriyet tarihi boyunca kurulan hükümetler içerisinde AK Parti hükümeti, en özgürlükçü, inancın önündeki engelleri kaldıran uygulamalarıyla devlet millet kaynaşmasını sağlayan ve geleceğimize yeni çığır açan uygulamalarıyla ülkemizin siyasi tarihine damgasını vurmuştur." dedi.

Gökdemir, Memur-Sen Diyarbakır Şubesini ziyaretinde yaptığı açıklamada, 24 Haziran seçimlerinin başta bölge ve ülke olmak üzere ümmet coğrafyası için büyük bir ehemmiyet arz ettiğini belirterek, ülkenin etrafını çepeçevre kuşatan emperyalizmle onların yerli işbirlikçilerinin ülkeyi tahrip etmek için kirli tezgahlar peşinde olduğunu ifade etti.

Memur-Sen camiası olarak 24 Haziran seçimlerini bölge, ülke ve mazlum coğrafya halklarının var olma ve yok olma süreciyle bir milat olarak gördüklerini kaydeden Gökdemir, bu bağlamda mazlum ve mağdur halkların ümitlerini yeşertmek ve yaşam ümitlerini yeniden diri tutmak, her türlü iç ve dış ihanet odaklarına karşı taraflarını belirtmek ve birlikteliği pekiştirmek için 24 Haziran seçimlerini önemsediklerini bildirdi.

Cumhuriyet tarihi boyunca ülkenin hiç olmadığı kadar büyük bir tehlike ve badire ile karşı karşıya olduğunu belirten Gökdemir, "Yanı başımızdaki Suriye ve Irak mazlum halklarının mamur ve abad olan beldelerinden Musul ve Halep emperyalistler tarafından nasıl tahrip edildiyse unutmayalım ki bizler gerekli duyarlılığı göstermezsek Allah korusun Diyarbakır'ı da aynı akıbet beklemektedir.

Bizler, coğrafyamızda bütün bu olup bitenlerden bigane ve ülkenin siyasetinde el etek çekemezdik." değerlendirmesinde bulundu.

Diyarbakır Memur-Sen ailesi olarak 20 bini aşan üyesi ve 50 binden fazla oy potansiyeliyle ekmek, AŞ ve hak mücadelesinin takipçileri olarak emek ve hakkı önemsedikleri gibi siyasi yönetimde de inanç değerlerini daha çok önemsediklerini aktaran Gökdemir, şöyle konuştu:

"Cumhuriyet tarihi boyunca kurulan hükümetler içerisinde AK Parti hükümeti, en özgürlükçü, inancın önündeki engelleri kaldıran uygulamalarıyla devlet millet kaynaşmasını sağlayan ve geleceğimize yeni çığır açan uygulamalarıyla ülkemizin siyasi tarihine damgasını vurmuştur. Bizler elde edilen bu kazanımlarını önemsiyor ve bunlara yeni kazanımlar eklemek için yola çıktığımızı deklare etmek istiyoruz. 40 yıldır bu halkın başımıza müptela olmuş ve genç neslimizi kendi menfur emellerine alet eden şer ve terör odaklarının tahribatlarını bu bölgeden silme adına yeni bir atılım hamlesi için yola koyulduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade buyurduğu gibi geçen zaman sürecinde siyasette metal yorgunluğun olduğu bir süreçte Diyarbakır'da sivil toplumun öncü bireyleri olarak siyasette dinamizm katmak, değerlerimizi yüceltmek ve Sayın Cumhurbaşkanımızın ellerini güçlendirmek için yola koyulduk. Bu nedenle başta Diyarbakır Memur-Sen yerel yönetimlerinde uzun yıllar Bem-Bir-Sen İl Başkanlığını yapan biri olarak, halen birçok sivil toplum kuruluşunda yöneticilik görevinde bulunmaktayım. Diyarbakır İnanç Özgürlüğü Platformu Koordinatörlüğü başta olmak üzere özelikle imam hatipli gençliğimiz için gecesini gündüzüne katarak neslimizi ıslah, irşat ve ihya mücadelesinde bulunuyorum."

Gökdemir, başta Memur-Sen camiası ve Diyarbakır İslami sivil toplum kuruluşları olmak üzere Diyarbakır halkının kendisini AK Parti Diyarbakır milletvekilli aday adayı olarak görmek istediklerinden dolayı kendilerine teşekkür etti.